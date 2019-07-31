Колишньому шефу Audi висунули звинувачення через дизельний скандал

У Німеччині в середу колишньому генеральному директору Audi Руперту Штадлеру висунули звинувачення у зв'язку з його роллю в гучному дизельному скандалі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Прокурори в Мюнхені пред'явили колишньому керівнику компанії звинувачення в шахрайстві, непрямій дискримінації та оманливій рекламі.

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Стверджується, що Штадлер був частково відповідальний за рішення Audi продавати дизельні автомобілі, чиї показники викидів незаконно регулювалися. Це дозволило компанії скоротити витрати і відповідати вимогам регуляторів.

Штадлера звинуватили у тому, що він знав про маніпуляції "не пізніше кінця вересня 2015 року". Попри це він дозволив продовжити шахрайську схему.

Двох інженерів і колишнього менеджера також звинуватили у навмисному продажі для Audi, Porsche і Volkswagen автомобілів, оснащених пристроями, які занижували показники реальних викидів. За оцінками прокуратури, було продано більше 400 тисяч таких автомобілів, в основному на ринках США або Європи.

У квітні у зв'язку з "дизельгейтом" висунули звинувачення колишньому очільнику Volkswagen Мартіну Вінтеркорну та ще чотирьом менеджерам компанії.