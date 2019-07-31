Француз повторить спробу перелетіти Ла-Манш на флайборді

Французький винахідник знову спробує перетнути Ла-Манш на флайборді після невдалої першої спроби і падіння в воду на півдорозі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Дружина Френкі Сапати, Крістель, сказала в середу, що він повторить 36-кілометрову подорож у неділю з французького міста Сангатт в район недалеко від Дувра.

Минулого тижня, під час першої спроби, Сапата врізався в заправний човен на 20-му кілометрі мандрівки. На цей раз, сказала його дружина, що він буде використовувати великий човен для дозаправки у надії зробити посадку легшою.

Сапата намагався перелетіти Ла-Манш рівно через 110 років після того, як Луї Блеріо здійснив перший політ на літаку через протоку в 1909 році.

Сапата отримав широку увагу ЗМІ після щорічного параду до Дня взяття Бастилії у Парижі на початку липня, взявши участь на своєму футуристичному флайборді.

Винахід розміром зі скейтборд оснащений п'ятьма маленькими реактивними двигунами і працює на гасі, який знаходиться в рюкзаку пілота.