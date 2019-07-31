Француз повторит попытку перелететь Ла-Манш на флайборде

Французский изобретатель снова попытается пересечь Ла-Манш на флайборде после неудачной первой попытки и падения в воду на полпути.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Жена Фрэнки Сапаты, Кристель, сказала в среду, что он повторит 36-километровый полет в воскресенье из французского города Сангатт в район недалеко от Дувра.

На прошлой неделе, во время первой попытки, Сапата врезался в заправочную лодку на 20-м километре путешествия. На этот раз, сказала его жена, он будет использовать большую лодку для дозаправки в надежде, что совершить посадку будет легче.

Сапата пытался перелететь Ла-Манш ровно через 110 лет после того, как Луи Блерио совершил первый полет на самолете через пролив в 1909 году.

Сапата завоевал широкое внимание СМИ после ежегодного парада ко Дню взятия Бастилии в Париже в начале июля, приняв в нем участие со своим футуристическим флайбордом.

Изобретение размером со скейтборд оснащено пятью маленькими реактивными двигателями и работает на керосине, который находится в рюкзаке пилота.