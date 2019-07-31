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Столкновение теплоходов в Будапеште: украинского капитана снова арестовали

Среда, 31 июля 2019, 20:10

Украинского капитана круизного теплохода, который врезался в Будапеште в прогулочный катер, в результате чего погибли 28 человек, снова арестовали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Будапештский суд 31 июля назначил украинцу арест до 31 августа. 64-летний Юрий Ц. является капитаном речного теплохода Viking Sigyn, который врезался в прогулочный катер "Русалка" на Дунае в мае.

С 13 июня украинец находился под домашним арестом после освобождения под залог. Верховный суд решил, что решение суда Будапешта освободить украинца под залог в более 50 тыс. долларов противоречит национальному законодательству. Его снова арестовали по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.

 
 

Напомним, прогулочный катер "Русалка" затонул в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. На борту находились 35 человек.

11 июня затонувшую лодку подняли со дна Дуная, среди обломков нашли тела четырех погибших.

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