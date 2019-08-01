У Кремлі побачили натяк на відновлення відносин зі США після розмови Трампа і Путіна

У Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови запропонував Росії допомогу в гасінні лісових пожеж в Сибіру, і це може стати запорукою повноформатного відновлення відносин між країнами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Кремля в середу.

"Президент США запропонував посприяти Росії в боротьбі з лісовими пожежами в Сибіру", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Путін подякував Трампу за "уважне ставлення" і при необхідності пообіцяв скористатися пропозицією.

При цьому в Кремлі підкреслили, що Путін розцінив пропозицію Трампа як запоруку того, що в майбутньому між Москвою і Вашингтоном "можуть бути відновлені повноформатні відносини".

Крім того, Трамп і Путін домовилися продовжувати контакти — як телефоном, так і при особистих зустрічах.

За даними російського агентства "Интерфакс", через лісові пожежі режим надзвичайної ситуації введено в Красноярському краї, Іркутській області та частково в Бурятії. Дим від пожеж дійшов до Казахстану і Монголії. До середи загальна площа пожеж досягла 3 млн га.