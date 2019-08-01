В Кремле увидели намек на восстановление отношений с США после разговора Трампа и Путина

В Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, и это может стать залогом полноформатного восстановления отношений между странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду.

"Президент США предложил помочь России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Путин поблагодарил Трампа за "внимательное отношение" и при необходимости пообещал воспользоваться предложением.

При этом в Кремле подчеркнули, что Путин расценил предложение Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном "могут быть восстановлены полноформатные отношения".

Кроме того, Трамп и Путин договорились продолжать контакты - как по телефону, так и при личных встречах.

По данным российского агентства "Интерфакс", из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии. Дым от пожаров дошел до Казахстана и Монголии. До среды общая площадь пожаров достигла 3 млн га.