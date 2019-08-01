Рівень безробіття в єврозоні впав до найнижчого рівня з 2008 року

Близько 7,5% людей працездатного віку були безробітними у червні у 19 країнах єврозони. Це найнижчий рівень безробіття з червня 2008 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Рівень безробіття в 29 країнах ЄС у червні становив 6,3% і не змінився у порівнянні з травнем. Це також найнижчий показник, який зафіксовано в ЄС за період з початку щомісячного збору даних у 2000 році.

За підрахунками Євростату, 15,6 мільйонів чоловіків і жінок в ЄС, з них 12,3 мільйонів у єврозоні, були безробітними у червні 2019 року. У порівнянні з травнем кількість безробітних зменшилася на 36 000 у ЄС та на 45 000 у країнах єврозони.

У порівнянні з червнем 2018 року кількість безробітних в ЄС зменшилася на 1,205 мільйона осіб та в єврозоні на 1,032 мільйона осіб.

Серед держав-членів найнижчі показники безробіття в червні були зафіксовані в Чехії (1,9%) та Німеччині (3,1%). Найвищі показники спостерігалися у Греції (17,6% у квітні 2019 року) та Іспанії (14,0%).