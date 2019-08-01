Уровень безработицы в еврозоне упал до самого низкого уровня с 2008 года

Около 7,5% людей трудоспособного возраста были безработными в июне в 19 странах еврозоны. Это самый низкий уровень безработицы с июня 2008 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Уровень безработицы в 29 странах ЕС в июне составил 6,3% и не изменился по сравнению с маем. Это также самый низкий показатель, зафиксированный в ЕС за период с начала ежемесячного сбора данных в 2000 году.

По подсчетам Евростата, 15600000 мужчин и женщин в ЕС, из них 12300000 в еврозоне, были безработными в июне 2019 года. По сравнению с маем количество безработных уменьшилось на 36 000 в ЕС и на 45 000 в странах еврозоны.

По сравнению с июнем 2018 года число безработных в ЕС уменьшилось на 1,205 миллиона человек и в еврозоне на 1,032 миллиона человек.

Среди государств-членов самые низкие показатели безработицы в июне были зафиксированы в Чехии (1,9%) и Германии (3,1%). Самые высокие показатели наблюдались в Греции (17,6% в апреле 2019) и Испании (14,0%).