Прем'єр Британії зіткнувся з першим виборчим випробуванням

Після першого тижня на посаді прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зіткнувся з першим виборчим випробуванням - спеціальними виборами, завдяки яким всього до одного голосу може скоротитися робоча парламентська більшість його консервативного уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Британці обирають депутата на довиборах в окрузі Брекон і Радноршир в Уельсі після усунення з посади консерватора Кріса Девіса. Його усунули після того, як засудили за шахрайство на суму 700 фунтів (847 доларів).

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Девіс балотується, щоб повернути собі місце, але зіткнувся із сильним викликом з боку Джейн Доддс від Ліберальних демократів. Результати очікуються вранці 2 серпня.

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