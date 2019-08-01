Премьер Британии столкнулся с первым избирательным испытанием

После первой недели на посту премьер-министр Великобритании Борис Джонсон столкнулся с первым избирательным испытанием - специальными выборами, благодаря которым всего к одному голосу может сократиться рабочее парламентское большинство его консервативного правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Британцы выбирают депутата на довыборах в округе Брекон и Радноршир в Уэльсе после отстранения от должности консерватора Криса Дэвиса. Его отстранили после того, как осудили за мошенничество на сумму 700 фунтов (847 долларов).

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Девис баллотируется, чтобы вернуть себе место, но столкнулся с сильным вызовом со стороны Джейн Доддс от Либеральных демократов. Результаты ожидаются утром 2 августа.

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