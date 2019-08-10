В Парижі знайшли вкрадені коштовності на 1,6 млн євро, поцуплені фейковою принцесою
Поліція виявила у готелі на окраїні Парижа коштовності вартістю 1,6 млн євро, викрадені з паризького ювелірного магазину злодійкою, яка прикинулася принцесою з ОАЕ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
"Коштовності були виявлені в четвер в готельному номері в Сена-Сен-Дені слідчими з підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю", - повідомило джерело у поліції, додавши, що наразі ніхто не затриманий у справі.
Поліція відшукала коштовності за допомогою відеозаписів із камер відеоспостереження.
Крадіжка сталася 31 липня, коли двом жінкам, одна з яких видавала себе за принцесу з Об'єднаних Арабських Еміратів, демонстрували кілька ювелірних виробів у магазині в центрі Парижа.
Вони сказали, що перекажуть кошти за дорогоцінності на наступний день, а під час презентації зробили декілька дзвінків.
Коштовності помістили в коробку і відклали в очікуванні переказу. Але коли гроші не надійшли, ювелір перевірив коробку, і виявив, що коштовності підмінили.
Було розпочато розслідування "крадіжки шляхом обману".