В Парижі знайшли вкрадені коштовності на 1,6 млн євро, поцуплені фейковою принцесою

Поліція виявила у готелі на окраїні Парижа коштовності вартістю 1,6 млн євро, викрадені з паризького ювелірного магазину злодійкою, яка прикинулася принцесою з ОАЕ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Коштовності були виявлені в четвер в готельному номері в Сена-Сен-Дені слідчими з підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю", - повідомило джерело у поліції, додавши, що наразі ніхто не затриманий у справі.

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Поліція відшукала коштовності за допомогою відеозаписів із камер відеоспостереження.

Крадіжка сталася 31 липня, коли двом жінкам, одна з яких видавала себе за принцесу з Об'єднаних Арабських Еміратів, демонстрували кілька ювелірних виробів у магазині в центрі Парижа.

Вони сказали, що перекажуть кошти за дорогоцінності на наступний день, а під час презентації зробили декілька дзвінків.

Коштовності помістили в коробку і відклали в очікуванні переказу. Але коли гроші не надійшли, ювелір перевірив коробку, і виявив, що коштовності підмінили.

Було розпочато розслідування "крадіжки шляхом обману".