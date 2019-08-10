В Париже нашли украденные драгоценности на 1,6 млн евро, украденные фейковой принцессой

Полиция обнаружила в гостинице на окраине Парижа драгоценности стоимостью 1,6 млн евро, похищенные из парижского ювелирного магазина воровкой, которая притворилась принцессой из ОАЭ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Драгоценности были обнаружены в четверг в гостиничном номере в Сена-Сен-Дени следователями из подразделения по борьбе с организованной преступностью", - сообщил источник в полиции, добавив, что пока никто не задержан по делу.

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Полиция нашла драгоценности с помощью видеозаписей с камер видеонаблюдения.

Кража произошла 31 июля, когда двум женщинам, одна из которых выдавала себя за принцессу из Объединенных Арабских Эмиратов, демонстрировали несколько ювелирных изделий в магазине в центре Парижа.

Они сказали, что переведут деньги за драгоценности на следующий день, а во время презентации сделали несколько звонков.

Драгоценности поместили в коробку и отложили в ожидании перевода. Но когда деньги не поступили, ювелир проверил коробку, и обнаружил, что драгоценности подменили.

Было начато расследование "кражи путем обмана".