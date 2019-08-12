США, Німеччина і Франція проведуть консультації щодо "нормандського формату"

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що на початку тижня представники США, Німеччини і Франції планують провести черговий раунд консультацій щодо нормандського формату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Волкер підтвердив, що знаходиться в тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд переговорів має відбутися вже цього тижня.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

Президент Франції Еммануель Макрон 19 серпня обговорить з президентом Росії Владіміром Путіним роботу в "нормандському форматі" для досягнення конкретних результатів на Донбасі.

Нагадаємо, в МЗС Франції заявили, що можливість розширення "нормандського формату" за рахунок США не розглядається.