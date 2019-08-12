США, Германия и Франция проведут консультации по "нормандскому формату"

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в начале недели представители США, Германии и Франции планируют провести очередной раунд консультаций по нормандскому формату.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Волкер подтвердил, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд переговоров должен состояться уже на этой неделе.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 августа обсудит с президентом России Владимиром Путиным работу в "нормандском формате" для достижения конкретных результатов на Донбассе.

Напомним, в МИД Франции заявили, что возможность расширения "нормандского формата" за счет США не рассматривается.