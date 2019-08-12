В околицях Афін сталася велика лісова пожежа

Велика пожежа, яка швидко поширилася вночі в східному передмісті Афін, на світанку понеділка опинилася під контролем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Вогонь уже мчав вгору по схилах гори Гімметус, яка відділяє передмістя Пеанія від основної частини міста. Полум'я на горі було видно з Афін рано вранці в понеділок.

Щонайменше 141 пожежний з 46 автомобілями боролися з вогнем, на світанку до них приєдналися вісім спеціалізованих вертольотів.

Представник пожежної служби на умовах анонімності розповів, що пожежа почалася у житловому секторі. Оцінки збитків проведуть після остаточного подолання пожежі. Очевидці стверджують, що принаймні один будинок сильно пошкоджений.

Влада не має інформації, скільки людей покинули свої домівки. Втікаючи від пожежі. Оскільки пожежа спалахнула посеред ночі, людей просили дзвонити в двері для попередження сусідів.

Влада попередила про високу ймовірність виникнення лісових пожеж на значній частині території Греції до вівторка через високі температури і вітер.

Як повідомлялося, туристичний табір і прилеглі будинки на південному грецькому острові Елафонісос були евакуйовані через лісову пожежу.