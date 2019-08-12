В окрестностях Афин произошел крупный лесной пожар

Крупный пожар, который быстро распространился ночью в восточном пригороде Афин, на рассвете понедельника оказался под контролем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Огонь уже мчался вверх по склонам горы Гимметус, которая отделяет пригород Пеания от основной части города. Пламя на горе было видно из Афин рано утром в понедельник.

По меньшей мере 141 пожарный с 46 автомобилями боролись с огнем, на рассвете к ним присоединились восемь специализированных вертолетов.

Представитель пожарной службы на условиях анонимности рассказал, что пожар начался в жилом секторе. Оценки убытков проведут после окончательного преодоления пожара. Очевидцы утверждают, что по крайней мере один дом сильно поврежден.

У властей нет информации, сколько людей покинули свои дома, убегая от пожара. Поскольку пожар вспыхнул посреди ночи, людей просили звонить в двери для уведомления соседей.

Власти предупредили о высокой вероятности возникновения лесных пожаров на значительной части территории Греции до вторника из-за высоких температур и ветра.

Как сообщалось, туристический лагерь и близлежащие дома на южном греческом острове Елафонісос были эвакуированы из-за лесного пожара.