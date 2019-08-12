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Во Франции произошли столкновения полиции с "желтыми жилетами"

Понедельник, 12 августа 2019, 09:38

Французские протестующие в желтых жилетах в субботу повредили офисы партии LREM президента Эммануэля Макрона в Монпелье, на юге Франции. Между тем полиция Тулузы применила слезоточивый газ после того, как около 250 протестующих прошли по городу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Около 100 "желтых жилетов" обрисовали офисы депутата Патрика Виньяля желто-зеленой краской. Он стал одним из десятков атакованных за последние недели депутатов партии президента. После нападения на офис сотни "желтых жилетов" прошли по Монпелье, перекрыв движение трамвая.

В это же время проходили марши в Тулузе, Бордо и Париже. В Париже на улицы вышли несколько сотен "желтых жилетов". В Тулузе две женщины получили легкие травмы.

Антиправительственные акции протеста начались после того, как французский парламент одобрил торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA), противники которого заявили, что договор нарушает социальные и экологические нормы ЕС, позволяя импорт продукции, изготовленной в условиях, которые не разрешены в Европе.

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