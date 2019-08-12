Во Франции произошли столкновения полиции с "желтыми жилетами"

Французские протестующие в желтых жилетах в субботу повредили офисы партии LREM президента Эммануэля Макрона в Монпелье, на юге Франции. Между тем полиция Тулузы применила слезоточивый газ после того, как около 250 протестующих прошли по городу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Около 100 "желтых жилетов" обрисовали офисы депутата Патрика Виньяля желто-зеленой краской. Он стал одним из десятков атакованных за последние недели депутатов партии президента. После нападения на офис сотни "желтых жилетов" прошли по Монпелье, перекрыв движение трамвая.

В это же время проходили марши в Тулузе, Бордо и Париже. В Париже на улицы вышли несколько сотен "желтых жилетов". В Тулузе две женщины получили легкие травмы.

Le monde a l'envers ! Les #GiletsJaunes tentent de calmer la police qui frappe sans raison des manifestants. La police a attrapé des gj pour les empêcher d'entrer dans un magasin pour acheter de l'eau... On en est là. #Acte39 pic.twitter.com/hLGEQcH2kF — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) August 10, 2019

Антиправительственные акции протеста начались после того, как французский парламент одобрил торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA), противники которого заявили, что договор нарушает социальные и экологические нормы ЕС, позволяя импорт продукции, изготовленной в условиях, которые не разрешены в Европе.