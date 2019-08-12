В Угорщині стався землетрус магнітудою 4,1
Понеділок, 12 серпня 2019, 11:40
В Угорщині стався землетрус магнітудою 4,1 за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Origo.
Землетрус стався приблизно о 1.30 ночі поблизу містечка Хевеш в східній Угорщині.
Зазначається, що оскільки магнітуда землетрусу складала 4,1 за шкалою Ріхтера, його відчули люди.
Про постраждалих чи пошкодження майна не повідомляється.
Нагадаємо, минулого тижня стався землетрус магнітудою 6 у західній Туреччині.
В результаті землетрусу були пошкоджені близько тисячі будинків, постраждали більше 20 людей.
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