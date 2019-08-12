В Венгрии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Понедельник, 12 августа 2019, 11:40
В Венгрии произошло землетрясение магнитудой 4,1 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Origo.
Землетрясение произошло примерно в 1.30 ночи близ городка Хевеш в восточной Венгрии.
Отмечается, что поскольку магнитуда землетрясения составляла 4,1 по шкале Рихтера, его почувствовали люди.
О пострадавших или повреждении имущества не сообщается.
На прошлой неделе произошло землетрясение магнитудой 6 в западной Турции.
В результате землетрясения были повреждены около тысячи домов, пострадали более 20 человек.
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