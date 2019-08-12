В Венгрии произошло землетрясение магнитудой 4,1 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Origo.

Землетрясение произошло примерно в 1.30 ночи близ городка Хевеш в восточной Венгрии.

Отмечается, что поскольку магнитуда землетрясения составляла 4,1 по шкале Рихтера, его почувствовали люди.

О пострадавших или повреждении имущества не сообщается.

На прошлой неделе произошло землетрясение магнитудой 6 в западной Турции.

В результате землетрясения были повреждены около тысячи домов, пострадали более 20 человек.