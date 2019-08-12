Орбан спробував дискредитувати Фінляндію в медіа

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його прессекретар Золтан Ковач розпочали низку словесних атак проти фінського головування в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Одним із ключових пріоритетів фінського головування є зміцнення верховенства права, частина цих зусиль - також запуск процедури статті 7 проти Угорщини через занепокоєння щодо політичного втручання у судоустрій та утиски преси.

Європейський парламент торік підтримав запровадження санкційної процедури проти Угорщини у зв’язку з тривалим порушенням правил та цінностей Євросоюзу Будапештом.

У середині липня на провладному сайті ORIGO було опубліковано серію з трьох статей про Фінляндію з такими заголовками: "Плюралізм засобів масової інформації під серйозним ризиком у Фінляндії"; "У Фінляндії немає незалежного конституційно-правового ладу", "У Фінляндії порушено принцип незалежності судових органів".

Кожна стаття порівнює Фінляндію та Угорщину та намагається захистити Угорщину.

Згодом Ковач вирішив опублікувати матеріал "Думаю, ви не знали цього про Фінляндію" на офіційному сайті прем'єр-міністра.

"За словами фінського міністра ЄС, наша стурбованість фінським принципом верховенства закону - це лише спроби відвернути увагу від нас. Але насправді наша мета - просто поділитися деякими з цих маловідомих фактів, які можуть допомогти незалежному глядачеві побачити повну картину", - пише Ковач.

Читайте також В уряді Швеції не стали зустрічатися з представником Угорщини, що прибув до Стокгольма

У Міністерстві закордонних справ Фінляндії відреагували нагадуванням Угорщині, що Фінляндія посідає друге місце в індексі свободи ЗМІ "Репортери без кордонів", а Угорщина - 87-ме. Гельсінкі назвало випади Орбана "спробою дискредитувати нас".

"Це не процес, який розпочала Фінляндія проти Угорщини, а радше ініціатива Європарламенту. Рік тому парламент ухвалив рішення про те, що зобов’язав Раду обговорити питання Угорщини та вислухати Угорщину", - заявив міністр європейських справ Фінляндії Тітті Туппурайнен.

Проте Орбан не відмовився від антифінської риторики.

"Комісія, яка здійснила стільки атак на Угорщину, навіть зараз, останніми днями, розпочала ще одну атаку. Вона оскаржує кілька законів Угорщини у Європейському суді", - сказав він.

"Нам потрібна сильна нервова система, щоб ми могли проявляти належну повагу та ввічливо відповідати на запитання - не з посмішкою чи сміхом - коли наші фінські друзі запитують нас і заглиблюються в верховенство права в Угорщині", - додав Орбан.

Наприкінці липня Європейська комісія вирішила звернутися до Суду ЄС у зв'язку з прийнятим в Угорщині законодавством, яке криміналізує діяльність на підтримку клопотань про надання притулку.