Орбан попытался дискредитировать Финляндию в медиа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его пресс-секретарь Золтан Ковач начали ряд словесных атак против финского председательства в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Одним из ключевых приоритетов финского председательства является укрепление верховенства права, часть этих усилий - также запуск процедуры статьи 7 против Венгрии из-за беспокойства по поводу политического вмешательства в судоустройство и притеснения прессы.

Европейский парламент в прошлом году поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии в связи с длительным нарушением правил и ценностей Евросоюза Будапештом.

В середине июля на провластном сайте ORIGO была опубликована серия из трех статей о Финляндии с такими заголовками: "Плюрализм средств массовой информации под серьезным риском в Финляндии"; "В Финляндии нет независимого конституционно-правового строя", "В Финляндии нарушен принцип независимости судебных органов".

Каждая статья сравнивает Финляндию и Венгрию и пытается защитить Венгрию.

Впоследствии Ковач решил опубликовать материал "Думаю, вы не знали этого о Финляндии" на официальном сайте премьер-министра.

"По словам финского министра ЕС, наша обеспокоенность финским принципом верховенства закона - это лишь попытки отвлечь внимание от нас. Но на самом деле наша цель - просто поделиться некоторыми из этих малоизвестных фактов, которые могут помочь независимому зрителю увидеть полную картину", - пишет Ковач.

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В Министерстве иностранных дел Финляндии отреагировали напоминанием Венгрии, что Финляндия занимает второе место в индексе свободы СМИ "Репортеры без границ", а Венгрия - восемьдесят седьмое. Хельсинки назвал выпады Орбана "попыткой дискредитировать нас".

"Это не процесс, который начала Финляндия против Венгрии, а скорее инициатива Европарламента. Год назад парламент принял решение о том, что обязал Совет обсудить вопрос Венгрии и выслушать Венгрию", - заявил министр европейских дел Финляндии Титти Туппурайнен.

Однако Орбан не отказался от антифинской риторики.

"Комиссия, которая осуществила столько атак на Венгрию, даже сейчас, в последние дни, начала еще одну атаку. Она оспаривает несколько законов Венгрии в Европейском суде", - сказал он.

"Нам нужна крепкая нервная система, чтобы мы могли проявлять должное уважение и вежливо отвечать на вопросы - не с улыбкой или смехом - когда наши финские друзья спрашивают нас и углубляются в верховенство права в Венгрии", - добавил Орбан.

В конце июля Европейская комиссия решила обратиться в Суд ЕС в связи с принятым в Венгрии законодательством, криминализирующим деятельность в поддержку ходатайств о предоставлении убежища.