Британія: новий міністр у справах Європи згадав про Україну у вступному відео

У своєму вступному відео новопризначений міністр у справах Європи Крістофер Пінчер наголосив, що Україна залишається у пріоритетах роботи МЗС Великої Британії.

Про це повідомляє" Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського посольства в Україні.

"Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протидіють російській агресії", - сказав він.

Серед інших пріоритетів, поряд з Україною, Пінчер згадав про кризу у Венесуелі та політичний процес на Західних Балканах.

У своєму вступному відео новопризначений Міністр у справах Європи Крістофер Пінчер наголосив, що Україна залишається у пріоритетах роботи МЗС Великої Британії (1:24):



"Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протидіють російській агресії".#UKinUkraine https://t.co/HGaXjjVzsQ — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) August 12, 2019

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