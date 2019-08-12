Британія: новий міністр у справах Європи згадав про Україну у вступному відео
У своєму вступному відео новопризначений міністр у справах Європи Крістофер Пінчер наголосив, що Україна залишається у пріоритетах роботи МЗС Великої Британії.
Про це повідомляє" Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського посольства в Україні.
"Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протидіють російській агресії", - сказав він.
Серед інших пріоритетів, поряд з Україною, Пінчер згадав про кризу у Венесуелі та політичний процес на Західних Балканах.
У своєму вступному відео новопризначений Міністр у справах Європи Крістофер Пінчер наголосив, що Україна залишається у пріоритетах роботи МЗС Великої Британії (1:24):— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) August 12, 2019
"Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протидіють російській агресії".#UKinUkraine https://t.co/HGaXjjVzsQ
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