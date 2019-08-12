Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Дипломати Британії днями припинять участь у щоденних зустрічах ЄС — ЗМІ

Членам ВПС Британії вперше дозволили носити бороди

Орбан спробував дискредитувати Фінляндію в медіа

У Італії розглядають формування уряду без Сальвіні






Британія: новий міністр у справах Європи згадав про Україну у вступному відео

Понеділок, 12 серпня 2019, 14:23

У своєму вступному відео новопризначений міністр у справах Європи Крістофер Пінчер наголосив, що Україна залишається у пріоритетах роботи МЗС Великої Британії.

Про це повідомляє" Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського посольства в Україні.

"Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протидіють російській агресії", - сказав він.

Серед інших пріоритетів, поряд з Україною, Пінчер згадав про кризу у Венесуелі та політичний процес на Західних Балканах.

Читайте також: "Несподіваний Борис: чому новий прем'єр Британії – це шанс для України".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua