Великобритания: новый министр по делам Европы упомянул Украину во вступительном видео

В своем вступительном видео новоназначенный министр по делам Европы Кристофер Пинчер подчеркнул, что Украина остается в приоритетах работы МИД Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского посольства в Украине.

"Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, которые противодействуют российской агрессии", - сказал он.

Среди других приоритетов, наряду с Украиной, Пинчер упомянул о кризисе в Венесуэле и политическом процессе на Западных Балканах.

У своєму вступному відео новопризначений Міністр у справах Європи Крістофер Пінчер наголосив, що Україна залишається у пріоритетах роботи МЗС Великої Британії (1:24):



"Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протидіють російській агресії".#UKinUkraine https://t.co/HGaXjjVzsQ — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) August 12, 2019

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