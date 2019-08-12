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Великобритания: новый министр по делам Европы упомянул Украину во вступительном видео

Понедельник, 12 августа 2019, 14:23

В своем вступительном видео новоназначенный министр по делам Европы Кристофер Пинчер подчеркнул, что Украина остается в приоритетах работы МИД Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского посольства в Украине.

"Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, которые противодействуют российской агрессии", - сказал он.

Среди других приоритетов, наряду с Украиной, Пинчер упомянул о кризисе в Венесуэле и политическом процессе на Западных Балканах.

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