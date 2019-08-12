У Німеччині завершились пошуки зниклої в Дунаї жінки, коли її знайшли вдома

У Німеччині жінку, яка, як вважалося, затонула в Дунаї, після багатогодинної пошукової операції із залученням вертольотів та аквалангістів знайшли у безпеці в неї вдома.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Рятувальні команди протягом декількох годин прочісували Дунай в пошуках 31-річної жінки, яка нібито зникла безвісти в річці в п'ятницю ввечері біля баварського міста Ной-Ульм.

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Вона зайшла в річку, щоб знайти свій телефон. Очевидці звернулись у поліцію після того, як вона зникла в швидкій течії.

Влада розгорнула вертольоти, гідролокатори та залучила аквалангістів, щоб знайти жінку, але до ранку неділі не виявила жодних її слідів.

Поліція повідомила, що жінці вдалося самостійно доплисти до берега Дунаю після того, як вона зникла пізно ввечері в п'ятницю. Утім, вона не повідомила поліцію про безпечне повернення додому, тож тепер її можуть чекати наслідки.

Що стосується її телефону, представник поліції сказав, що він все ще перебуває на дні Дунаю.