В Германии завершились поиски пропавшей в Дунае женщины, когда ее нашли дома

В Германии женщину, которая, как считалось, утонула в Дунае, после многочасовой поисковой операции с привлечением вертолетов и аквалангистов нашли в безопасности у нее дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Спасательные команды в течение нескольких часов прочесывали Дунай в поисках 31-летней женщины, которая якобы пропала без вести в реке в пятницу вечером у баварского города Ной-Ульм.

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Она зашла в реку, чтобы найти свой телефон. Очевидцы обратились в полицию после того, как она исчезла в быстром течении.

Власть развернула вертолеты, гидролокаторы и привлекла аквалангистов, чтобы найти женщину, но к утру воскресенья не обнаружила никаких ее следов.

Полиция сообщила, что женщине удалось самостоятельно доплыть до берега Дуная после того, как она исчезла поздно вечером в пятницу. Впрочем, она не сообщила полиции о безопасном возвращении домой, и теперь ее могут ждать последствия.

Что касается ее телефона, то представитель полиции сказал, что он все еще находится на дне Дуная.