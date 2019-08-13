У главы МИД Германии четвертый раз за год сломался самолет

Глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник не смог вовремя вылететь на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорк из-за неисправности правительственного самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Борт A321 был заменен в Берлине на другой самолет из-за дефекта вентиляционного клапана, расположенного на крыле", - сообщили немецкие ВВС в Twitter.

Маас в результате вылетел на полчаса позже запланированного.

Позже его самолет сел на дозаправку в аэропорту Кефлавик в Исландии, там возникли сложности с полной заправкой самолета, так что Мааса и всей делегации пришлось покинуть самолет и подождать продолжения полета в терминале.

В мае Маас не смог вовремя вылететь в Болгарию из-за поломок вспомогательной турбины самолета, в апреле при посадке в Нью-Йорке лопнула покрышка в правительственного самолета "Конрад Аденауэр", на борту которого находилась делегация министра. В феврале из-за неисправности в системе гидравлики шасси правительственного лайнера Airbus A319 Маас был вынужден продлить свое пребывание в Мали.

Неисправности у правительственных лайнеров также оказывались накануне полета на них министра финансов ФРГ Олафа Шольца, федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелы Меркель.

С конца 2018 уже около десяти официальных поездок членов правительства Германии были прерваны из-за технических проблем их самолетов.