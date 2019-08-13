У Фландрії почалися переговори про уряд без ультраправих

Через два з половиною місяці після виборів провідна партія Фландрії, націоналістична NVA ("Новий фламандський альянс"), запросила Фламандську ліберальну партію (Open Vld) та Фламандських християнських демократів (CD&V) розпочати офіційні переговори про коаліцію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише EUobserver.

Переговори веде Ян Ямбон (NVA), колишній віцепрем'єр та міністр внутрішніх справ Бельгії. До цього NVA протягом двох місяців вела переговори з ультраправою "Vlaams Belang" ("Фламандський інтерес"), але разом вони не мали більшості.

Тим часом на федеральному рівні між політичними партіями Бельгії переговори ще не починалися, сказав Барт Де Вевер, лідер фламандської націоналістичної NVA, найбільшої партії Бельгії.

26 травня в Бельгії одночасно пройшли вибори до Європарламенту, федерального і регіональних парламентів, на яких перемогли радикальні партії, що виступають за розширення повноважень регіонів.

У Бельгії немає загальнонаціональних партій, на виборах в нижню палату парламенту Фландрія (північ) голосує за свої нідерландськомовні партії, Валлонія (південь) - за свої, франкомовні.

Місця в парламенті між переможцями розподіляються за квотним принципом - зі 150 місць в Палаті представників 87 відходять фламандцям, 67 - Валлонії.

У Фландрії перше місце посіла провідна партія, правоцентристський "Новий фламандський альянс" (N-VA), яку очолює бургомістр Антверпена Барт Де Вевер.

Друге місце у Фландрії посіла партія "Vlaams Belang" ("Фламандський інтерес") з результатом 18,6% голосів, що на 13% більше в порівнянні з минулими виборами. Ця політична сила має ще більш радикальні погляди на економічну і політичну автономію Фландрії, обмеження імміграції.