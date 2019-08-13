Во Фландрии начались переговоры о правительстве без ультраправых

Через два с половиной месяца после выборов ведущая партия Фландрии, националистическая NVA ("Новый фламандский альянс"), пригласила Фламандскую либеральную партию (Open Vld) и Фламандских христианских демократов (CD&V) начать официальные переговоры о коалиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет EUobserver.

Переговоры ведет Ян Ямбон (NVA), бывший вице-премьер и министр внутренних дел Бельгии. До этого NVA в течение двух месяцев вела переговоры с ультраправой "Vlaams Belang" ("Фламандский интерес"), но вместе у них не было большинства.

Между тем на федеральном уровне между политическими партиями Бельгии переговоры еще не начинались, сказал Барт Де Вевер, лидер фламандской националистической NVA, крупнейшей партии Бельгии.

26 мая в Бельгии одновременно прошли выборы в Европарламент, федеральный и региональные парламенты, на которых победили радикальные партии, выступающие за расширение полномочий регионов.

В Бельгии нет общенациональных партий, на выборах в нижнюю палату парламента Фландрия (север) голосует за свои нидерландскоязычные партии, Валлония (юг) - за свои, франкоязычные.

Места в парламенте между победителями распределяются по квотному принципу - из 150 мест в Палате представителей 87 отходят фламандцам, 67 - Валлонии.

Во Фландрии первое место заняла ведущая партия "Новый фламандский альянс" (N-VA), которую возглавляет бургомистр Антверпена Барт Де Вевер.

Второе место во Фландрии заняла партия "Vlaams Belang" ("Фламандский интерес") с результатом 18,6% голосов, что на 13% больше по сравнению с прошлыми выборами. Эта политическая сила придерживается еще более радикальных взглядов на экономическую и политическую автономию Фландрии.