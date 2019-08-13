У Європарламенті бідкаються через значне зростання цін в їдальні

Співробітники Європарламенту обурені через різке підвищення цін в їдальні, яке, за їх словами, зробило меню найдемократичнішої установи ЄС найменш демократичним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Підвищення цін, зроблене в останні дні, коли більшість депутатів і співробітників Європарламенту перебувають у відпустці або працюють за межами Брюсселя, на окремі страви склало 25% і більше і призвело до офіційної скарги профспілок.

Так, порція картоплі фрі, яка раніше коштувала 2 євро, за словами співробітників, тепер коштує 2,5 євро, а порція супу з цибулі і чеддеру тепер обходиться в 1 євро замість 80 центів раніше.

Збільшення цін включає в себе додавання бельгійського ПДВ, який раніше не стягувався, а також подорожчання послуг приватних постачальників.

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"Суп - це одна річ, але салатний бар і навіть кава стали набагато дорожче", - нарікає співробітниця ЄП з Польщі.

Представниця Європарламенту сказала, що парламентарям і чиновникам ЄП про підвищення цін повідомили в грудні минулого року. На думку профспілки, повідомили вибірково, через що нові ціни стали відомі багатьом тільки в їдальні.

У профспілці вважають, що їх занепокоєння обґрунтоване, оскільки не всі відвідувачі їдальні є високооплачуваними політиками або радниками вищого рангу, також у ЄП працюють рядові чиновники, секретарі, прибиральники та охоронці.

Особливо образливо для співробітників виглядає те, що ціни у їдальнях Єврокомісії і Ради ЄС є істотно нижчими.