В Европарламенте жалуются на рост цен в столовой

Сотрудники Европарламента возмущены резким повышением цен в столовой, которое, по их словам, сделало меню самого демократичного учреждения ЕС наименее демократичным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Повышение цен, проведенное в последние дни, когда большинство депутатов и сотрудников Европарламента находятся в отпуске или работают за пределами Брюсселя, на отдельные блюда составило 25% и более и привело к официальной жалобе профсоюзов.

Так, порция картофеля фри, ранее стоившая 2 евро, по словам сотрудников, теперь стоит 2,5 евро, а порция супа из лука и чеддера теперь обходится в 1 евро вместо 80 центов раньше.

Увеличение цен включает в себя добавление бельгийского НДС, который ранее не взимался, а также подорожание услуг частных поставщиков.

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"Суп - это одно дело, но салатный бар и даже кофе стали намного дороже", - сетует сотрудница ЕП из Польши.

Представительница Европарламента сказала, что парламентариям и чиновникам ЕП о повышении цен сообщили в декабре прошлого года. По мнению профсоюза, сообщили избирательно, так что новые цены стали известны многим только в столовой.

В профсоюзе считают, что их беспокойство обоснованно, поскольку не все посетители столовой являются высокооплачиваемыми политиками или советниками высшего ранга, также в ЕП работают рядовые чиновники, секретари, уборщики и охранники.

Особенно обидно для сотрудников выглядит то, что цены в столовых Еврокомиссии и Совета ЕС – существенно ниже.