Зарплати у Британії зростають найшвидшими темпами за 11 років

Офіційні дані показують, що зарплата у Британії зростає найшвидшими темпами, відколи світова фінансова криза вибухнула понад десять років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Управління національної статистики заявляє, що середній заробіток на тиждень був на 3,9% більшим у другому квартарі 2019 року порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

Це найвищий темп зростання за 11 років, і аналітики кажуть, що це підриває потребу зниження ставок Банком Англії.

Нещодавно посилилися спекуляції про те, що банк може знизити свою основну процентну ставку з нинішніх 0,75% на тлі невизначеності щодо виходу Британії з Європейського союзу впливають на об'єм виробництва.

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Минулого тижня статистичне управління заявило, що британська економіка зменшилась у другому кварталі на 0,2% значною мірою через проблеми, пов'язані з Brexit. Це найгірший показник з 2012 року.