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У Парижі відкриється найбільша у світі міська ферма на даху

Вівторок, 13 серпня 2019, 13:38

Найбільша у світі міська ферма на даху почне працювати весною 2020 року в Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Вона розташується у 15-му окрузі Парижа, на даху великого виставкового центру. Міський оазис, який наразі на стадії будівництва, буде займати площу близько 14 тисяч квадратних метрів. На момент відкриття він буде найбільшою у світі міською фермою.

 

На ділянці планують вирощувати 30 різних видів рослин. У розпал сезону, як очікується, збиратимуть близько тисячі кілограмів фруктів і овочів щодня.

За рослинами доглядатимуть близько 20 садівників. Вони будуть використовувати винятково органічні методи.

Міська ферма також матиме власний ресторан з баром на 300 місць. У меню будуть представлені сезонні продукти, вирощені на місці.

Ферма також запропонує широкий спектр послуг, пов'язаних з міським сільським господарством, в тому числі освітні тури, семінари з формування команд і спеціальні заходи.

У місцевих жителів буде можливість орендувати свої власні невеликі городи — в спеціально розроблених дерев'яних ящиках.

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