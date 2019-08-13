В Париже откроется крупнейшая в мире городская ферма на крыше

Крупнейшая в мире городская ферма на крыше начнет работать весной 2020 году в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Она расположится в 15-м округе Парижа, на крыше крупного выставочного центра. Городской оазис, который сейчас на стадии строительства, будет занимать площадь около 14 тысяч квадратных метров. На момент открытия он будет крупнейшей в мире городской фермой.

На участке планируют выращивать 30 различных видов растений. В разгар сезона, как ожидается, будут собирать около тысячи килограммов фруктов и овощей каждый день.

За растениями будут ухаживать около 20 садоводов. Они будут использовать исключительно органические методы.

Городская ферма также будет иметь ресторан с баром на 300 мест. В меню будут представлены сезонные продукты, выращенные на месте.

Ферма также предложит широкий спектр услуг, связанных с городским сельским хозяйством, в том числе образовательные туры, семинары по формированию команд и специальные мероприятия.

У местных жителей будет возможность арендовать свои собственные небольшие огороды - в специально разработанных деревянных ящиках.