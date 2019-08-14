Берлін зупинив роздачу школярам жилетів безпеки: підозрюють зв'язок з радикалами

Влада німецької столиці заявляє, що припиняє розповсюдження помаранчевих жилетів серед школярів перших класів після повідомлень про те, що компанія, яка надала їх в рамках благодійності, пов'язана з ультраправими групами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Департамент освіти Берліна заявив, що у вівторок він попросив німецькі спецслужби розслідувати інформацію у матеріалі New York Times щодо донора, компанії під назвою Autodoc.

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У суботній статті газета стверджує, що реклама Autodoc з'явилася на кількох веб-сайтах ультраправих. Також йдеться про те, що сайт власне Autodoc містив приховані сторінки із підбурливими статтями про мусульман та іслам.

Берлінська компанія Autodoc каже, що відкидає екстремістські ідеї і що про сумнівний зміст дізналася лише з матеріалу NYT.

Влада Берліна заявляє, що лише один клас отримав жилети високї видимості до припинення розповсюдження.