Берлин остановил раздачу школьникам жилетов безопасности: подозревают связь с радикалами

Власти немецкой столицы заявляют, что прекращают распространение оранжевых жилетов среди школьников первых классов после сообщений о том, что компания, которая предоставила их в рамках благотворительности, связана с ультраправыми группами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Департамент образования Берлина заявил, что во вторник он попросил немецкие спецслужбы расследовать информацию в материале New York Times о доноре, компании под названием Autodoc.

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В субботней статье газета утверждает, что реклама Autodoc появилась на нескольких сайтах ультраправых. Также говорится, что сайт собственно Autodoc содержал скрытые страницы с подстрекательскими статьями о мусульманах и исламе.

Берлинская компания Autodoc говорит, что отвергает экстремистские идеи и о сомнительном содержании узнала только из материала NYT.

Власти Берлина заявляют, что только один класс получил жилеты высокой видимости до прекращения их распространения.