Испания: профсоюзы экипажей Ryanair угрожают 10 днями забастовок

Профсоюзы, представляющие испанских членов экипажей Ryanair, объявили о планах проведения 10 дней забастовок в сентябре, если ирландская авиакомпания не изменит свои планы закрыть несколько баз в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Профсоюзы сотрудников Ryanair в Великобритании, Ирландии и Португалии уже объявили о планах в следующие недели провести забастовку с требованием увеличения оплаты труда и улучшения условий. Пилоты Ryanair в Испании также должны проголосовать за возможные дальнейшие действия.

Профсоюзы SITCPLA и USO заявили, что угроза забастовки направлена ​​на предотвращение запланированного закрытия баз в аэропортах Гран Канария, Южный Тенерифе и Жирона.

Руководство компании разгневало персонал две недели назад, сообщив, что у Ryanair на 900 пилотов и членов экипажа больше, чем нужно, из-за задержек с доставкой Boeing 737 MAX.

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Профсоюзы работников SITCPLA и USO заявили, что угроза забастовки направлены ​​на предотвращение запланированного закрытия баз в аэропортах Гран Канария, Южный Тенерифе и Жирона.

В заявлении профсоюза отмечается, что они планируют официально подать уведомление о забастовках 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 28 сентября, если Ryanair не пойдет на уступки в ближайшие дни.

Напомним, 9 августа в аэропорту Барселоны "Эль-Прат" состоялась забастовка служб безопасности контроля.