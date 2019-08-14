У МЗС анонсували новий рівень боротьби за захоплених моряків

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль анонсувала новий рівень боротьби за утримуваних Росією українських моряків.

Як пише "Європейська правда", про це вона розповіла в інтерв’ю BBC Україна.

Вона зауважила, що зараз у Росії, прямо не виконуючи рішення Трибуналу з морського права, намагаються "виконати його так, як вони хочуть".

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"Формула, яку вони нам нав’язують, є неприйнятною. Тому що надавати державні гарантії щодо участі наших військових в кримінальному процесі, який ми вважаємо незаконним, це по-перше, нонсенс, а по-друге – приниження", - сказала вона.

Водночас вона зазначила, що Україна залучає усіх своїх партнерів для тиску на Росію.

"Це питання порушується на всіх зустрічах на найвищих щаблях. Це питання обговорювалося під час зустрічі в Осаці, яка була між Путіним і Трампом. Звичайно, це питання буде на порядку денному Генеральної асамблеї ООН у вересні.

Зараз почнеться новий політичний сезон, і для нас також почнеться новий рівень боротьби за наших моряків", - сказала вона.

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Як відомо, 25 травня Трибунал ООН в Гамбурзі зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернутися в Україну.

Росія відмовляється виконувати вимогу суду, заявляючи, що Трибунал не має юрисдикції для розгляду справи.

Проте РФ запропонувала Україні надати письмові гарантії своєї участь "у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".