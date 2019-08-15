Не більше 16 посад послів в іноземних державах залишаються вакантними - МЗС

Не більше 16 посад послів України в іноземних державах залишаються вакантними, в Міністерстві закордонних справ очікують, що вже на початку 2020 року почнуться призначення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів державний секретар МЗС Андрій Заєць.

"Зараз, якщо не брати до уваги тих 11 колег, які були кілька тижнів тому звільнені з посад, то у нас не більше 5 вакантних посад послів. І я не включаю посаду посла в Російській Федерації", - сказав він.

Заєць зазначив, що процес оновлення посольського корпусу триватиме.

"Новопризначений міністр з президентом будуть працювати над тим, щоб вибрати гідних людей і, я впевнений, що вже на початок 2020 року почнуться призначення нових голів дипломатичних представництв України за кордоном", - додав держсекретар МЗС.

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Нагадаємо, 19 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення низки надзвичайних і повноважних послів України.

Серед звільнених – посол України в США Валерій Чалий. Він був призначений на посаду колишнім президентом Петром Порошенком у 2015 році.