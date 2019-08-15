Не более 16 должностей послов в иностранных государствах остаются вакантными – МИД

Не более 16 должностей послов Украины в иностранных государствах остаются вакантными, и в Министерстве иностранных дел ожидают, что уже к началу 2020 года начнутся назначения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Інтерфакс-Україна" рассказал государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"Сейчас, если не считать тех 11 коллег, которые были несколько недель назад освобождены от должностей, то у нас не более пяти вакантных должностей послов. И я не включаю должность посла в Российской Федерации", - сказал он.

Заяц отметил, что процесс обновления посольского корпуса будет продолжаться.

"Новый министр с президентом будут работать над тем, чтобы выбрать достойных людей и, я уверен, что уже к началу 2020 году начнутся назначения новых глав дипломатических представительств Украины за рубежом", - добавил госсекретарь МИД.

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Напомним, 19 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда чрезвычайных и полномочных послов Украины.

Среди уволенных - посол Украины в США Валерий Чалый. Он был назначен на должность бывшим президентом Петром Порошенко в 2015 году.