Не более 16 должностей послов в иностранных государствах остаются вакантными – МИД
Не более 16 должностей послов Украины в иностранных государствах остаются вакантными, и в Министерстве иностранных дел ожидают, что уже к началу 2020 года начнутся назначения.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Інтерфакс-Україна" рассказал государственный секретарь МИД Андрей Заяц.
"Сейчас, если не считать тех 11 коллег, которые были несколько недель назад освобождены от должностей, то у нас не более пяти вакантных должностей послов. И я не включаю должность посла в Российской Федерации", - сказал он.
Заяц отметил, что процесс обновления посольского корпуса будет продолжаться.
"Новый министр с президентом будут работать над тем, чтобы выбрать достойных людей и, я уверен, что уже к началу 2020 году начнутся назначения новых глав дипломатических представительств Украины за рубежом", - добавил госсекретарь МИД.
Напомним, 19 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда чрезвычайных и полномочных послов Украины.
Среди уволенных - посол Украины в США Валерий Чалый. Он был назначен на должность бывшим президентом Петром Порошенко в 2015 году.