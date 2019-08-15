Євростат показав, у яких країнах ЄС найвища смертність від нападів

Із 5,1 мільйонів смертей, зафіксованих у Європейському союзі 2016 року, 3300 (0,06%) були наслідком нападу. Більшість жертв - чоловіки (65%).

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Євростату.

Рівень смертності, пов’язаної з нападами, падає. 2002 року (це перший рік, за який доступні дані) показник становив 1,3 на 100 000 жителів і з того часу поступово знижувався, досягнувши 0,6 на 100 000 у 2016 році.

Смертність внаслідок нападів найвища в країнах Балтії і найнижча у Сполученому королівстві.

Читайте також Євростат показав, у яких країнах ЄС споживають найбільше фруктів і овочів

Маючи 4,6 загиблих від нападу на 100 000 жителів, Латвія зареєструвала найвищий показник серед країн-членів ЄС. Ще дві країни Балтії, Литва (3,6 загиблих від нападу на 100 000 жителів) та Естонія (2,7), також зафіксували відносно високі показники.

На протилежному кінці шкали Велика Британія зафіксувала найнижчий показник смертності від нападів (0,1), за нею - 8 держав-членів із рівнем 0,5: Люксембург, Данія, Німеччина, Франція, Австрія, Чехія, Італія та Ірландія.

Смерть настає внаслідок нападу, якщо вона є результатом вбивства чи травм, завданих іншою людиною з наміром поранити чи вбити. Смерті, пов’язані з правовими діями або війною, не враховані. Для того, щоб порівняти рівні між країнами, кількість смертей була стандартизована, беручи до уваги їхні різні розміри і вікову структуру.