Евростат показал, в каких странах ЕС самая высокая смертность от нападений

Из 5,1 млн смертей, зафиксированных в Европейском Союзе в 2016 году, 3300 (0,06%) были следствием нападения. Большинство жертв - мужчины (65%).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Евростата.

Уровень смертности, связанной с нападениями, снижается. В 2002 году (это первый год, данные за который доступны) показатель составил 1,3 на 100 тысяч жителей и с тех пор постепенно снижался, достигнув 0,6 на 100 тысяч в 2016 году.

Смертность в результате нападений – самая высокая в странах Балтии и самая низкая в Соединенном Королевстве.

Имея 4,6 погибших от нападения на 100 тысяч жителей, Латвия зарегистрировала самый высокий показатель среди стран-членов ЕС. Еще две страны Балтии, Литва (3,6 погибших от нападения на 100 тысяч жителей) и Эстония (2,7), также зафиксировали относительно высокие показатели.

На противоположном конце шкалы Великобритания зафиксировала самый низкий показатель смертности от нападений (0,1), за ней - восемь государств-членов с уровнем 0,5 (Люксембург, Дания, Германия, Франция, Австрия, Чехия, Италия и Ирландия).

Смерть наступает в результате нападения, если она является результатом убийства или травм, нанесенных другим человеком с намерением ранить или убить. Смерти, связанные с правовыми действиями или войной, не учтены. Для того чтобы сравнить уровни между странами, количество смертей было стандартизировано, учитывая разные размеры и возрастную структуру стран.