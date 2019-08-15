Земан обострил правительственный кризис в Чехии

Президент Чехии Милош Земан отказался назначить кандидатуру от социал-демократов (CSSD) Михала Шмарду министром культуры, а в партии заявили, что не будут предлагать на должность другого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил представитель Земана Иржи Овчачек в своем Facebook.

По словам главы государства, Шмарда никогда не занимался вопросами чешской культуры. "Это проблема премьер-министра и президента. Я никого больше не предлагаю", - ответил Ян Гамачек, председатель Социал-демократической партии, цитирует Denik N.

"Он не является профессионально компетентным на должность министра культуры Чешской Республики. Поэтому президент попросил главу CSSD Яна Гамачека предложить другого кандидата через премьер-министра, который отвечает по крайней мере элементарным профессиональным требованиям", - написал Овчачек.

В ответ Гамачек написал, что конституция не предусматривает, что президент должен оценивать профессиональную квалификацию кандидата на должность министра.

Земан в июле после двухмесячного промедления удовлетворил просьбу премьера Андрея Бабиша и одобрил отставку министра культуры Антонина Станека.

Чешская социал-демократическая партия заявила, что отстранение министра культуры, которого они сами выдвинули, является условием для того, чтобы остаться в правящей коалиции.

Замена министра, как правило, является обычным делом, и в Конституции Чехии сказано, что президент должен выполнять такие требования премьер-министра. Однако Земан сказал, что Конституция не дает ему крайнего срока для принятия решения. Бабиш неохотно бросает вызов Земану.

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