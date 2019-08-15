9-річна дівчинка судиться з берлінським хором хлопчиків через гендерну упередженість

9-річна дівчинка судиться з берлінським хором хлопчиків, який має багатовікову історію, стверджуючи, що її спробу приєднатися до хору було відхилено тільки через її стать.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Державний кафедральний хор є одним з найвідоміших хорів хлопчиків у Німеччині, він був заснований в 1465 році Фрідріхом II Бранденбурзьким. За 554 роки свого існування він не прийняв до своїх лав жодної дівчинки.

Дівчинка, чия особа не розкривається, прослуховувалася в хорі у березні, однак її кандидатуру відхилили.

У хорі стверджують, що стать дівчинки не була головною причиною відмови, і якби вона проявила екстраординарний талант і мотивацію, "якби її голос відповідав бажаним звуковим характеристикам хору хлопчиків", то її прийняли б.

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Хор також висловив сумнів, що зміг би працювати з батьками дівчинки.

Мати дівчинки, яка подала скаргу від імені дочки, стверджує, що відмова хору як установи, що фінансується державним коштом, є дискримінаційною і "неприпустимим чином " і порушує її право на рівні можливості.

Адвокат дівчинки сказала, що її клієнтка, яка до цього співала в різних дитячих хорах, звернулася в берлінський хор в 2016 і 2018 роках і була відхилена обидва рази без прослуховування.

Берлінський адміністративний суд має винести рішення у цій справі у п’ятницю.