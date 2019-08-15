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Швеция задержала мужчину по подозрению в планировании "террористического преступления"

Четверг, 15 августа 2019, 14:46

В центральной Швеции полиция задержала мужчину по подозрению в заговоре с целью совершения "террористического преступления".

Об этом в четверг заявила прокуратура Швеции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению полиции, мужчина, который был за рулем, остановили в среду в городе Остерсунд. Обыскав машину, полиция задержала мужчину по подозрению в заговоре с целью убийства.

"Дело передали сегодня утром в подразделение национальной безопасности в органах прокуратуры и переквалифицировали в сговор о совершении террористического преступления", - говорится в сообщении органов прокуратуры.

Полиция заявила, что никто не пострадал.

В среду в Швеции задержали 22-летнего шведа и объявили в международный розыск 23-летнего шведа, оба подозреваются во взрыве, который произошел 6 августа в Копенгагене.

7 августа под мэрией шведского города Ландскрона прогремел взрыв.

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Швеция терроризм
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