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РФ вважає "русофобським вкидом" новину про залякування дружин нідерландських пілотів

Четвер, 15 серпня 2019, 18:14

МЗС Росії назвало "русофобським" і "багатим на пропагандистські фейки" матеріал нідерландського видання про залякування росіянами дружин нідерландських пілотів винищувачів F-16.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на оприлюднену в четвер заяву міністерства.

"Посилаючись на "секретні дані спецслужб", газета повідомляє про нібито погрози російської розвідки щодо військовослужбовців сил передової присутності НАТО в країнах Балтики. Випадки залякування, мовляв, були зафіксовані стосовно сімей пілотів нідерландських винищувачів F-16, які перебували в Литві в 2017 році", - йдеться у заяві МЗС РФ у відповідь на публікацію.

У міністерстві обурилися, що акцент у телефонних розмовах ідентифікували саме як російський, а не "слов'янський" або "східноєвропейський", та заявили, що це зроблено з метою завдати Росії репутаційний збиток.

"З жалем відзначаємо, що в черговий раз недостатність доказової бази не є перешкодою для публікації відверто русофобського матеріалу, багатого пропагандистськими фейками. Розцінюємо публікацію "Де Телеграаф" як навмисний вкид непідтвердженої інформації з метою дискредитації Росії",  - додали у міністерстві.

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Як повідомлялося, видання у своїй публікації зазначало, що родичі і близькі військовослужбовців Нідерландів, які в 2017 році служили у місії НАТО, патрулюючи повітряний простір над країнами Балтики, залякували телефоном невідомі, які говорили англійською мовою з російським акцентом.

Вони ставили детальні питання про те, що робить їх партнер в країнах Балтії, що вони думають про це, і говорили, що буде краще, якщо вони припинять і повернуться додому, писала газета.

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