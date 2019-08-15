РФ считает "русофобским вбросом" новость о запугивании жен нидерландских пилотов

МИД России назвал "русофобским" и "богатым на пропагандистские фейки" материал нидерландского издания о запугивании русскими жен нидерландских пилотов истребителей F-16.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обнародованное в четверг заявление министерства.

"Ссылаясь на "секретные данные спецслужб, газета сообщает о якобы угрозах российской разведки в отношении военнослужащих сил передового присутствия НАТО в странах Балтии. Случаи запугивания, мол, были зафиксированы относительно семей пилотов нидерландских истребителей F-16, которые находились в Литве в 2017 году", - говорится в заявлении МИД РФ в ответ на публикацию.

В министерстве возмутились, что акцент в телефонных разговорах идентифицировали именно как российский, а не "славянский" или "восточноевропейский", и заявили, что это сделано с целью нанести России репутационный ущерб.

"С сожалением отмечаем, что в очередной раз недостаточность доказательной базы не является препятствием для публикации откровенно русофобского материала, богатого на пропагандистские фейки. Расцениваем публикацию "Де Телеграаф" как преднамеренный вброс неподтвержденной информации с целью дискредитации России", - добавили в министерстве.

Читайте также Неизвестные с русским акцентом запугивали родственников нидерландских военных – СМИ

Как сообщалось, издание в своей публикации отмечало, что родственников и близких военнослужащих Нидерландов, которые в 2017 году служили в миссии НАТО, патрулируя воздушное пространство над странами Балтии, запугивали по телефону неизвестные, которые говорили по-английски с российским акцентом.

Они ставили подробные вопросы о том, что делает их партнер в странах Балтии, что они думают об этом, и говорили, что будет лучше, если они прекратят и вернутся домой, писала газета.