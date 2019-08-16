Польща готова підтримати військову місію США у Перській затоці

Польща готова взяти участь у місії з захисту торгових кораблів у Перській затоці під проводом США.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович німецьким ЗМІ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

Яцек Чапутович заявив про "певного роду підтримку з боку Польщі", не уточнивши деталі.

Заява прозвучала за два тижні до візиту президента США Дональда Трампа у Польщу.

Ситуація в Перській затоці, де Іран вчинив напади на кілька кораблів, вимагає відповіді, сказав Чапутович.

"Це дуже серйозна ситуація, ми співпрацюємо з нашими партнерами: США, Британією", – зазначив він.

Нагадаємо, на початку серпня Велика Британія заявила, що приєднується до очолюваної Сполученими Штатами місії з безпеки на морі у Перській затоці для захисту торгових суден, що проходять через Ормузьку протоку.

Як відомо, минулого місяця Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод. Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер, звинувативши у порушенні санкцій проти Сирії.