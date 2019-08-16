Польша готова поддержать военную миссию США в Персидском заливе

Польша готова принять участие в миссии по защите торговых кораблей в Персидском заливе под руководством США.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович немецким СМИ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Яцек Чапутович заявив о "своего рода поддержке со стороны Польши", не уточнив детали.

Заявление прозвучало за две недели до визита президента США Дональда Трампа в Польшу.

Ситуация в Персидском заливе, где Иран совершил нападения на несколько кораблей, требует ответа, сказал Чапутович.

"Это очень серьезная ситуация, мы сотрудничаем с нашими партнерами: США, Британией", - отметил он.

Напомним, в начале августа Великобритания заявила, что присоединяется к возглавляемой Соединенными Штатами миссии по безопасности на море в Персидском заливе для защиты торговых судов, проходящих через Ормузский пролив.

Как известно, в прошлом месяце Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе за якобы нарушение территориальных вод. Это произошло после того, как британцы арестовали близ Гибралтара иранский танкер, обвинив в нарушении санкций против Сирии.