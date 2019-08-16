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У Португалії затримали одного з найбільших торгівців зброєю у світі

П'ятниця, 16 серпня 2019, 09:54

Бельгійська поліція повідомила про затримання у Португалії одного з найбільших незаконних торгівців зброєю у світі, бельгійця Жака Месьє.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Засуджений до чотирьох років позбавлення волі в 2018 році, 66-річний чоловік весь цей час переховувався від поліції.

За даними правоохоронців, торгівця підвела пристрасть до коней.

"Минулого місяця з'ясувалося, що 9 коней були вивезені до Португалії французьким заводчиком. Слід транспортування коней був дуже корисний для слідчих пошукового загону. Торговець був знайдений в таємному притулку поруч із стайнею" - розповіли в поліції.

Бельгійська прокуратура вже випустила європейський ордер на його арешт і просить Португалію про його видачу.

У жовтні 2018 року Жак Месьє був засуджений до чотирьох років в'язниці і штрафу в розмірі 1,2 млн євро за незаконний обіг зброї і участь в злочинній організації.

Месьє вважають причетним до постачання зброї учасникам майже всіх великих конфліктів останніх 30 років.

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