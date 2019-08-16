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В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире

Пятница, 16 августа 2019, 09:54

Бельгийская полиция сообщила о задержании в Португалии одного из крупнейших незаконных торговцев оружием в мире, бельгийца Жака Месье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Приговоренный к четырем годам лишения свободы в 2018 году, 66-летний мужчина все это время скрывался от полиции.

По данным правоохранителей, торговца подвела страсть к лошадям.

"В прошлом месяце выяснилось, что 9 лошадей были вывезены в Португалию французским заводчиком. След транспортировки лошадей был очень полезен для следственных поискового отряда. Торговец был найден в тайном убежище рядом с конюшней", - рассказали в полиции.

Бельгийская прокуратура уже выпустила европейский ордер на арест Месье и просит Португалию о его выдаче.

В октябре 2018 года Жак Месье был приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере 1,2 млн евро за незаконный оборот оружия и участие в преступной организации.

Месье считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов за последние 30 лет.

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